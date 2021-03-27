Российский теннисист и лидер посева «Мастерса» в Майами Даниил Медведев успешно стартовал на турнире. Во втором круге (первый пропускал) он расправился с представителем Тайваня Йень-Сунь Лю, занимающим 1020-е место в рейтинге (экс-35-й в мире) – 6:2, 6:2.
На игру Даниил вышел со слегка обновленным имиджем – к редкой бородке добавились густые усы. Из теннисистов с такими же в последнее время выступают Джордан Томпсон, Стив Джонсон и Алекс де Минаур. Также они очень напоминают стильные волосы под носом у актера Джонни Деппа.
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«Мне хотелось попробовать. Иногда я брился, смотрел, как это выглядит, и думал: «Нет, не в этот раз». Но в Марселе у меня уже были небольшие усы, а тут я решил отрастить побольше. Но как у Стива Джонсона у меня усы не получатся, наверное, лет до 40», – прокомментировал свежий внешний вид Медведев.
- В третьем круге Медведев встретится с представителем Австралии Алексом Попыриным.
- Даниил – победитель трех турниров серии «Мастерс». Ему покорились Цинциннати, Шанхай и Париж.
КАК ВАМ НОВЫЙ ИМИДЖ МЕДВЕДЕВА?
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