Опубликовано 27/03/2021 в 11:17 GMT | Обновлено 27/03/2021 в 11:17 GMT

Русский №2 Андрей Рублев рассказал, кто вдохновлял его усерднее заниматься теннисом в юношеские годы.

«Конечно, мне нравилось, как играл Марат Сафин. Но в детстве моим кумиром был Рафаэль Надаль. Теперь же я периодически тренируюсь с ним.

Помню нашу первую тренировку, мне было 16 лет. Я испытал крутые ощущения и прилив мотивации. Я сразу захотел работать усерднее, чтобы как-то сразиться с ним», – цитирует Рублева Tennis Head со ссылкой на «Чемпионат».

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Андрей дважды встречался с Надалем и оба раза проиграл.

Рублев занимает 8-е место в рейтинге ATP. Если бы не заморозка рейтинга, Андрей был бы 3-м.

В сезоне-2021 Рублев выиграл титул в Роттердаме и дошел до полуфинала в Дубае.

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