Теннисист из России Карен Хачанов уступил в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Майами. 14-й сеяный в трех партиях проиграл итальянцу Яннику Синнеру – 6:4, 6:7 (2), 4:6.

Матч продолжался 2 часа 50 минут. Соперники первые полчаса разыгрывали три стартовых гейма, а первая партия длилась 71 минуту.

Хачанов превзошел итальянца на подаче – сделал три эйса (ноль у Синнера), в то время как Янник допустил четыре двойные ошибки (ноль у Карена). Но по проценту ввода мяча в игру 21-я ракетка Miami Open все же был лучше – 64% против 58% у русского.

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Оба теннисиста сделали по три брейка, но Хачанову на них потребовались 13 попыток, а Синнер обошелся 10.

По личным встречам Синнер вырвался вперед – 2-1. Также итальянец обыграл Хачанова второй раз подряд в 2021 году после успеха в полуфинале турнира в Мельбурне.

В четвертом круге «Мастерса» в Майами Янник встретится с победителем пары Эмиль Руусувуори – Микаэль Имер.

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