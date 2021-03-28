Российский теннисист Даниил Медведев обыграл во втором круге «Мастерса» в Майами австралийца с русскими корнями Алексея Попырина – 7:6(3), 6:7(7), 6:4.

На счету Медведева 10 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 9. Во второй партии Даниил не подал на матч, а решающий сет выиграл с травмой – в конце встречи он хромал.

В третьем круге россиянин встретится с победителем пары Тьяфу – Лайович.

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В Майами Даниил посеян под первым номером.

Медведев – финалист Australian Open-2021.

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