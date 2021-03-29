Даниил Медведев в третьем круга «Мастерса» в Майами одержал одну из самых сложных побед в карьере. Австралиец Алексей Попырин оказал первой ракетке турнира и России ожесточенное сопротивление, поэтому обыграть его получилось лишь в трех сетах. Сложности добавили чудовищные условия – вторую половину решающей партии Медведев играл со сковывающими движения судорогами.

«Я думал только о том, чтобы не упасть. Потому что, если бы я упал, я бы уже, наверное, не встал, – рассказал Даниил после матча сайту ATP . – Были моменты, когда я хотел просто лечь и сказать, что все кончено. Но я знал, что не могу себе такого позволить. В конце я почти не мог ходить – ноги не слушались. Я не мог их согнуть, не мог полностью выпрямить, мне приходилось держать их в одном положении. Я не мог сделать шаг длиннее 10 сантиметров».

В решающих геймах Медведев натурально стал похож на героя из «Ходячих мертвецов». Еще в середине партии было видно, что он испытывает некий дискомфорт – на приеме Даниил едва заметно потряхивал левую ногу (видимо, чтобы не заметил соперник), а позднее позвал физио. Не помогло. После брейка и счета 4:3 Медведев подтягивал ногу при каждом шаге и постоянно морщился. При 5:3 отказался от борьбы на приеме, а на переходе даже не присел и всю минуту потратил на ходьбу вдоль корта.

ATP Майами Медведев с судорогами дожал Попырина и вышел в 3-й круг 10 ЧАСОВ НАЗАД

Это далеко не первый случай, когда Медведев вытянул матч при судорогах. Самый памятный случился в 2019-м и тоже в США: на US Open Даниил выиграл первые два сета у Уго Дельена из Боливии, но не довел до победы третью партию и чуть не падал на корт от боли. Тогда, несмотря на преимущество Медведева в счете, букмекеры сделали боливийца фаворитом встречи в ожидании отказа спортсмена из России, но этого не произошло. Даниил забрал четвертый сет, а дальше вышел в свой первый финал на «Шлеме».

Тогда, как и в Майами, Медведев продемонстрировал настоящий характер и волю к победе. Впрочем, нервотрепки и сеанса преодоления Даниил легко мог избежать. Во второй партии он не подал на матч при 5:3 (снова сильно торопился и ошибался), а затем упустил три подряд матчбола на приеме.

Также победе лидера посева поспособствовал Попырин. Австралиец с русскими корнями держал непривычно высокий для себя уровень на протяжении почти всего матча. Отыгрывая брейк во втором сете, Алексею удались несколько грандиозных ударов навылет, а на трех матчболах он отключил нервы и до верного разыгрывал мячи, заставляя Медведева ошибаться. Единственное, за что Алекс может упрекать себя – поведение в решающие моменты третьего сета. В соцсетях после матча не погли поверить, что австралиец повел себя настолько пассивно и играл на ракетку сопернику, который едва держался на ногах.

«У него были проблемы в том гейме, когда он сделал брейк в третьем сете, – прокомментировал состояние соперника и свои действия Попырин. – Обдумав эту ситуацию и поговорив с командой, я понимаю, что мог бы выполнять уходящие подачи, заставлять его бегать. Этого было бы достаточно. Но я выполнял подачи, которые работали весь матч. В таких ситуациях нужно быть умнее, чувствовать момент. Это придет с опытом».

Моральной и физической силой в этом матче Медведев сильнее взбудоражил хейтеров и поймал очередную волну фанатской любви. Многие еще раз вспомнили, насколько Даниил похож на Новака Джоковича – теперь не только игровым стилем, но и поведением в критический момент. Как и серб на Australian Open, русский осьминог не бросил бороться и добился необходимого результата, сделав еще один шаг навстречу легендам.

ATP Майами Медведев вышел на матч в Майами с усами а-ля Джонни Депп 27/03/2021 В 06:45