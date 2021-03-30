Опубликовано 30/03/2021 в 11:33 GMT | Обновлено 30/03/2021 в 11:34 GMT

Вторая ракетка мира Даниил Медведев ответил на вопрос о судорогах, которые мучили его во время матча третьего круга Miami Open против австралийца Алексея Попырина.

– Как твои ноги сегодня? – поинтересовался твиттер-аккаунт Tennis TV на следующий день после игры.

– Все хорошо! Спасибо, что спросили, – ответил 25-летний Медведев.

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Матч против Попырина завершился со счетом 7:6(3), 6:7(7), 6:4. Во втором сете Медведев не подал на победу и упустил тройной матчбол на приеме.

30 марта Медведев поспорит за выход в четвертьфинал с американцем Френсисом Тиафо.

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