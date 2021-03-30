Вторая ракетка мира Даниил Медведев ответил на вопрос о судорогах, которые мучили его во время матча третьего круга Miami Open против австралийца Алексея Попырина.
– Как твои ноги сегодня? – поинтересовался твиттер-аккаунт Tennis TV на следующий день после игры.
– Все хорошо! Спасибо, что спросили, – ответил 25-летний Медведев.
ATP Майами
У Медведева характер Биг-3. Еле ходил из-за судорог, но победил
- Матч против Попырина завершился со счетом 7:6(3), 6:7(7), 6:4. Во втором сете Медведев не подал на победу и упустил тройной матчбол на приеме.
- 30 марта Медведев поспорит за выход в четвертьфинал с американцем Френсисом Тиафо.
ATP Майами
Медведев с судорогами дожал Попырина и вышел в 3-й круг
ATP Майами
Медведев вышел на матч в Майами с усами а-ля Джонни Депп