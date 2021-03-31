Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев уверенно вышли в четвертьфинал Miami Open, одолев соответственно Френсиса Тиафо и Марина Чилича.

Медведев и Тиафо провели на корте ровно полтора часа, матч завершился со счетом 6:4, 6:3 в пользу второй ракетки мира из России. Медведев выполнил 11 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта из четырех. Соперник ни разу не подал навылет и не совершил ни одной двойной, а чужую подачу взял один раз из трех возможных.

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Рублев и Чилич играли 1 час 22 минуты, итоговый счет – 6:4, 6:4. Теннисисты выполнили по шесть эйсов, русский игрок допустил одну двойную ошибку против четырех у соперника. Рублев сделал два брейка, показав стопроцентную реализацию, а Чилич не добирался до брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал Медведев поспорит с испанцем Роберто Баутиста-Агутом, Рублев – с Себастьяном Кордой из США.

Российские теннисисты могут встретиться только в финале.

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