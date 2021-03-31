Опубликовано 31/03/2021 в 09:02 GMT | Обновлено 31/03/2021 в 09:02 GMT

Российский теннисист Даниил Медведев в обновленном рейтинге ATP от 5 апреля 2021 года гарантированно преодолеет отметку в 10 тысяч очков и станет только пятым игроком, кому удалось это сделать.

Победа над американцем Френсисом Тиафо в матче четвертого круга Miami Open позволила Медведеву набрать 10 030 баллов – и это минимум, так как Даниил может получить новые очки в следующих стадиях турнира.

До Медведева более 10 тысяч очков набирали только представители «Биг-4»: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Энди Маррей.

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Статистика актуальна с 2009 года – ранее действовал другой способ начисления очков.

В четвертьфинале «Мастерса» Медведев сыграет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.

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