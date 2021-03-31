Российский теннисист Даниил Медведев в обновленном рейтинге ATP от 5 апреля 2021 года гарантированно преодолеет отметку в 10 тысяч очков и станет только пятым игроком, кому удалось это сделать.
Победа над американцем Френсисом Тиафо в матче четвертого круга Miami Open позволила Медведеву набрать 10 030 баллов – и это минимум, так как Даниил может получить новые очки в следующих стадиях турнира.
До Медведева более 10 тысяч очков набирали только представители «Биг-4»: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Энди Маррей.
ATP Майами
Медведев и Рублев – в 1/4 Майами. Встретятся только в финале
- Статистика актуальна с 2009 года – ранее действовал другой способ начисления очков.
- В четвертьфинале «Мастерса» Медведев сыграет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.
ATP Майами
Медведев восстановился после судорог в матче с Попыриным
ATP Майами
У Медведева характер Биг-3. Еле ходил из-за судорог, но победил