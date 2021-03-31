На «Мастерсе» в Майами определились четвертьфиналисты, среди которых – лучшие теннисисты России Даниил Медведев и Андрей Рублев. Они идут в разных половинах сетки и наконец-то не встретятся раньше финала. Кроме россиян, из топ-10 на турнире остался только Стефанос Циципас.

Оба стартовали со второго круга и сыграли по три матча. Медведеву пришлось затратить три сета на австралийца Алексея Попырина – он не подал на победу во втором сете и упустил три матчбола на приеме. Рублев идет легче – всех соперников закрыл в двух партиях, два первых матча завершились с аналогичным счетом 6:1, 6:2.

Четвертьфинальные пары

ATP Майами Медведев первым после Биг-4 набрал 10 тысяч очков в рейтинге 4 ЧАСА НАЗАД

Даниил Медведев (Россия, 1) – Роберто Баутиста-Агут (Испания, 7)

Янник Синнер (Италия, 21) – Александр Бублик (Казахстан, 32)

Себастьян Корда (США) – Андрей Рублев (Россия, 4)

Хуберт Хуркач (Польша, 26) – Стефанос Циципас (Греция, 2)

КТО ВЫИГРАЕТ MIAMI OPEN? Медведев Рублев Циципас Баутиста-Агут Синнер Хуркач Бублик Корда

Медведев идет за четвертым титулом «Мастерса» – ранее он побеждал в Цинциннати, Шанхае и Париже.

Рублев, выйдя в четвертьфинал, повторил лучший результат на ATP 1000.

ATP Майами Медведев и Рублев – в 1/4 Майами. Встретятся только в финале 8 ЧАСОВ НАЗАД