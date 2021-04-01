Первая ракетка России и первый сеяный «Мастерса» в Майами Даниил Медведев покинул турнир, в четвертьфинале уступив испанцу Роберто Баутиста-Агуту.
Матч завершился со счетом 6:4, 6:2. 25-летний Медведев восемь раз подал навылет и трижды ошибся на подаче, у соперника – ноль по обоим показателям. Российский теннисист не реализовал ни одного брейк-пойнта из трех, а испанец зарешал три возможности взять чужую подачу из семи.
На корте Медведев вел себя эмоционально.
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- У России на турнире остался еще один теннисист – Андрей Рублев поспорит за выход в полуфинал с американцем Себастьяном Кордой.
- Несмотря на поражение, Медведев останется на втором месте рейтинга ATP и превзойдет отметку в 10 тысяч очков.
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