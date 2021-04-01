Опубликовано 01/04/2021 в 04:20 GMT | Обновлено 01/04/2021 в 04:20 GMT

Первая ракетка России и первый сеяный «Мастерса» в Майами Даниил Медведев покинул турнир, в четвертьфинале уступив испанцу Роберто Баутиста-Агуту.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:2. 25-летний Медведев восемь раз подал навылет и трижды ошибся на подаче, у соперника – ноль по обоим показателям. Российский теннисист не реализовал ни одного брейк-пойнта из трех, а испанец зарешал три возможности взять чужую подачу из семи.

На корте Медведев вел себя эмоционально.

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У России на турнире остался еще один теннисист – Андрей Рублев поспорит за выход в полуфинал с американцем Себастьяном Кордой.

Несмотря на поражение, Медведев останется на втором месте рейтинга ATP и превзойдет отметку в 10 тысяч очков.

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