Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл казахстанца Александра Бублика в четвертьфинале «Мастерса» в Майами и получил от соперника забавный комплимент.

«Ты не человек. Тебе 15 лет, а ты так играешь. Молодец», – смеясь, сказал Бублик 19-летнему итальянцу после матча, который тот выиграл со счетом 7:6, 6:4.

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«Он не человек, это факт. Я спросил его, человек ли он, потому что меня удивляет, когда такой молодой парень обладает психологической устойчивостью, которой нет у очень многих игроков. По ходу матча я еще несколько раз назвал его роботом, но это искренний комплимент, потому что он потрясающий теннисист.

На тай-брейке был ключевой момент, когда он при счете 5:4 выполнил два невероятных удара. В каждом важном розыгрыше мне нужно было либо творить безумие с форхенда и выполнять удар с пятипроцентным шансом на успех, либо он играл невероятно. Поэтому я и спросил, человек ли он вообще. А он спросил меня, человек ли я. Конечно, человек. Я делаю двойные на брейк-пойнтах, потому что зажимаюсь. А он силен. Психологически силен, физически силен. Прекрасный игрок. Ему 19 лет, а он уже играет важную роль в туре», – объяснил Бублик свои слова на послематчевой пресс-конференции.

В полуфинале турнира Синнер сыграет с Роберто Баутиста-Агутом, который выбил первого сеяного Даниила Медведева.

И Синнер, и Бублик в Майами показали максимальный результат «Мастерсов».

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