Российский теннисист Андрей Рублев впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса». На турнире серии ATP 1000 в Майами он обыграл американца Себастьяна Корду.

Матч продлился 1 час 39 минут и завершился со счетом 7:5, 7:6(7) в пользу 23-летнего Рублева. Андрей пять раз подал навылет и ни разу не ошибся на подаче, у его соперника – четыре эйса и две двойных ошибки. Рублев реализовал три брейк-пойнта из семи, Корда – два из двух.

ATP Майами Медведев и Рублев на пути к финалу. Кто выиграет в Майами? ВЧЕРА В 11:31

В полуфинале вторая ракетка России сыграет против Хуберта Хуркача, который выбил второго сеяного Стефаноса Циципаса.

Вторая полуфинальная пара – Роберто Баутиста Агут против Янника Синнера.

ATP Майами Медведев и Рублев – в 1/4 Майами. Встретятся только в финале 31/03/2021 В 04:24