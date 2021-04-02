Российский теннисист Андрей Рублев впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса». На турнире серии ATP 1000 в Майами он обыграл американца Себастьяна Корду.
Матч продлился 1 час 39 минут и завершился со счетом 7:5, 7:6(7) в пользу 23-летнего Рублева. Андрей пять раз подал навылет и ни разу не ошибся на подаче, у его соперника – четыре эйса и две двойных ошибки. Рублев реализовал три брейк-пойнта из семи, Корда – два из двух.
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Медведев и Рублев на пути к финалу. Кто выиграет в Майами?
- В полуфинале вторая ракетка России сыграет против Хуберта Хуркача, который выбил второго сеяного Стефаноса Циципаса.
- Вторая полуфинальная пара – Роберто Баутиста Агут против Янника Синнера.
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