Итальянский теннисист Янник Синнер превозмог Роберто Баутисту Агута из Испании в полуфинале «Мастерса» в Майами – 5:7, 6:4, 6:2.
Янник вышел в финал в возрасте 19 лет. За всю 36-летнюю историю турнира ранее это удавалось только трем тинейджерам: Андре Агасси в 1990-м, Рафаэлю Надалю в 2005-м и Новаку Джоковичу в 2007-м. Американец и серб свои финалы выиграли, зато Рафа был самым молодым финалистом (18 лет).
ATP Майами
Бублик – 19-летнему Синнеру: «Тебе 15, а ты так играешь»
- Все три предшественника Синнера в итоге стали многократными победителями турниров «Большого шлема».
- Вторую путевку в финал разыграют Андрей Рублев (Россия) и Хуберт Хуркач (Польша).
ATP Майами
Медведев вылетел с «Мастерса» в 1/4 от Баутисты Агута
ATP Майами
Медведев и Рублев на пути к финалу. Кто выиграет в Майами?