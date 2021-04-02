Опубликовано 02/04/2021 в 20:43 GMT | Обновлено 02/04/2021 в 20:46 GMT

Итальянский теннисист Янник Синнер превозмог Роберто Баутисту Агута из Испании в полуфинале «Мастерса» в Майами – 5:7, 6:4, 6:2.

Янник вышел в финал в возрасте 19 лет. За всю 36-летнюю историю турнира ранее это удавалось только трем тинейджерам: Андре Агасси в 1990-м, Рафаэлю Надалю в 2005-м и Новаку Джоковичу в 2007-м. Американец и серб свои финалы выиграли, зато Рафа был самым молодым финалистом (18 лет).

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Все три предшественника Синнера в итоге стали многократными победителями турниров «Большого шлема».

Вторую путевку в финал разыграют Андрей Рублев (Россия) и Хуберт Хуркач (Польша).

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