Андрей Рублев вылетел из турнира ATP 1000 в Майами, проиграв польскому теннисисту Хуберту Хуркачу в полуфинале. Россиянин уступил в двух партиях со счетом 3:6, 4:6.
Встреча продолжалась 1 час и 28 минут, за это время Рублев совершил 2 эйса, 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 5 возможных.
- В финале Хуркач сыграет с Янником Синнером, который одолел испанца Роберто Баутисту Агута (5:7, 6:4, 6:4).
- До матча с поляком Рублев одолел Тенниса Сандгрена, Мартона Фучовича, Марина Чилича и Себастьяна Корду.
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