Опубликовано 03/04/2021 в 07:04 GMT | Обновлено 03/04/2021 в 07:04 GMT

Андрей Рублев вылетел из турнира ATP 1000 в Майами, проиграв польскому теннисисту Хуберту Хуркачу в полуфинале. Россиянин уступил в двух партиях со счетом 3:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час и 28 минут, за это время Рублев совершил 2 эйса, 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 5 возможных.

В финале Хуркач сыграет с Янником Синнером, который одолел испанца Роберто Баутисту Агута (5:7, 6:4, 6:4).

До матча с поляком Рублев одолел Тенниса Сандгрена, Мартона Фучовича, Марина Чилича и Себастьяна Корду.

ATP Майами Рублев прошел Корду и впервые сыграет в 1/2 «Мастерса» ВЧЕРА В 04:21

ATP Майами Медведев и Рублев на пути к финалу. Кто выиграет в Майами? 31/03/2021 В 11:31