Польский теннисист Хуберт Хуркач стал чемпионом Miami Open.

В финале турнира в Майами 37-я ракетка мира в двух сетах победил Янника Синнера – 7:6, 6:4. Он допустил лишь одну двойную ошибку против пяти у Синнера, выполнил 3 подачи навылет (Янник – всего одну) и показал лучший процент выигранных очков (53% – 47%).

Для Хуркача это первая в карьере победа на турнире серии «Мастерс». Кроме того, 24-летний поляк – самый молодой чемпион Майами за 14 лет. В 2007 году это достижение установил 19-летний Новак Джокович.

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По итогам турнира Хуркач поднимется в топ-20 рейтинга ATP и займет 16 строчку.

Янник Синнер займет 21-е место в рейтинге – для 19-летнего теннисиста это станет лучшим результатом в карьере.

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