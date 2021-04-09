Стали известны результаты жеребьевки турнира ATP в Монте-Карло.

В первом раунде первого грунтового «Мастерса» в сезоне Аслан Карацев сыграет с Лоренцо Музетти, а в следующем раунде победитель этой пары может сыграть с четвертым сеяным турнира Стефаносом Циципасом. Карен Хачанов встретится с Ласло Дьере.

Даниил Медведев и Андрей Рублев, а также Рафаэль Надаль и Новак Джокович начнут турнир со второго круга. Любопытный нюанс – серб и испанец могут встретиться лишь в финале. А в 1/4 их возможные соперники – Зверев у Новака и Рублев у Рафы. Даниил Медведев в четвертьфинале может попасть на Диего Шварцмана.

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«Мастерс» в Монте-Карло пройдет с 12 по 19 апреля.

Действующий победитель турнира – итальянец Фабио Фоньини.

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