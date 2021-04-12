Французский теннисист Бенуа Пэр проиграл австралийцу Джордану Томпсону (4:6, 7:6(3), 6:7(5)) в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло, а потом в своем стиле выразил недовольство атмосферой на турнирах во время пандемии.

«Если честно, мне насрать на этот матч. Просто невозможно больше играть на этом кладбище, все игроки думают точно так же, но я единственный, кто может об этом заявить. Теннис больше не приносит мне ничего хорошего, я потерял ту самую искру.

Пауза в выступлениях? Я заработал 12 тысяч евро. Вы скажете, что я снова много говорю о деньгах, но я получил 12 тысяч просто за то, что тихо посидел в отеле. А потом я поеду домой, это прекрасно. Какой кайф сейчас выступать? Дохлым крысам, конечно, нравится, они много тренируются. Но я же знаю, каким бывает настоящий тур, знаю, какая атмосфера бывает в Монте-Карло. А что мы видим в этом году?» – приводит слова Пэра журналист Кристофер Клари в твиттере

US Open Медведев контактировал с зараженным COVID-19 Пэром (Open Court) 31/08/2020 В 09:10

Пэр проиграл шестой матч подряд – до Томпсона он уступил Лоренцо Музетти, Стефаносу Циципасу, Хольгеру Руне, Франсиско Черундоло и Федерико Кориа.

В 2021 году француз проиграл в девяти матчах из 10, победив только Николаса Харри.

US Open 😱 Пэр снимется с US Open из-за COVID-19, еще 4 игрока изолированы 30/08/2020 В 14:37