Опубликовано 12/04/2021 в 17:35 GMT | Обновлено 12/04/2021 в 17:35 GMT

Российский теннисист Даниил Медведев потренировался с испанцем Рафаэлем Надалем. Вторая и третьяка ракетки мира провели тренировку в Монте-Карло.

Спортсмены готовятся к «Мастерсу»: Надаль во втором круге сыграет с Дельбонисом или Маннарино, а Медведев – с Крайиновичем или Басилашвили.

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На турнире ATP в Майами Медведев вылетел в четвертьфинале, уступив Роберто Баутиста Агуту.

Надаль не играл с Australian Open, где он проиграл в четвертьфинале Стефаносу Циципасу.

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