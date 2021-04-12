Российский теннисист Даниил Медведев потренировался с испанцем Рафаэлем Надалем. Вторая и третьяка ракетки мира провели тренировку в Монте-Карло.
Спортсмены готовятся к «Мастерсу»: Надаль во втором круге сыграет с Дельбонисом или Маннарино, а Медведев – с Крайиновичем или Басилашвили.
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  • На турнире ATP в Майами Медведев вылетел в четвертьфинале, уступив Роберто Баутиста Агуту.
  • Надаль не играл с Australian Open, где он проиграл в четвертьфинале Стефаносу Циципасу.
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