Вторая ракетка мира из России Даниил Медведев заболел коронавирусом и не сыграет на «Мастерсе» в Монте-Карло, где должен был стартовать в среду матчем второго круга.

ATP выпустил официальное заявление по поводу болезни Даниила. Сам теннисист сообщил: «Это большое разочарование не сыграть в Монте-Карло. Сейчас я сфокусирован на выздоровлении и с нетерпением ожидаю насколько это возможно скорейшего возвращения в тур».

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Под риском заражения также находится 11-кратный победитель турнира Рафаэль Надаль. В понедельник, 12 апреля, он тренировался с Медведевым.

Даниил был посеян на «Мастерсе» в Монте-Карло под 2-м номером, сразу после Новака Джоковича.

В сетке его заменит один из лаки-лузеров, не прошедших в основную сетку турнира из квалификации.

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