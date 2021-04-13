11-кратный победитель «Мастерса» в Монте-Карло испанец Рафаэль Надаль продолжает подготовку к старту на турнире несмотря на контакт с Даниилом Медведевым, который сдал положительный тест на коронавирус.
В понедельник, 12 апреля, спортсмены провели совместную тренировку. На следующий день ATP сообщила о снятии Медведева с турнира из-за COVID-19. Предполагалось, что контактировавший с Даниилом Рафа находится в группе максимального риска.
Однако 13 апреля испанец вышел на тренировку. Сообщается, что он уже сдал отрицательный тест на ковид, его участию в турнире ничего не угрожает.
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Медведев и Надаль потренировались вместе перед «Мастерсом»
- Надаль начнет соревнования матчем против аргентинца Федерико Дельбониса.
- Заболевшего коронавирусом Медведева в сетке заменил лаки-лузер Хуан Лондеро.
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