Опубликовано 13/04/2021 в 12:26 GMT | Обновлено 13/04/2021 в 12:53 GMT

Казахстанский теннисист Александр Бублик продолжает ненавидеть теннис. Он сообщил об этом по ходу матча первого круга «Мастерса» в Монте-Карло против Жереми Шарди из Франции.

Встреча завершилась в пользу Шарди со счетом 6:4, 0:6, 7:5. Бублик вел в третьей партии 2:0 (к тому моменту взял 8 геймов подряд), затем уступал 2:4, отыгрался, но все же отдал матч.

При счете по тридцати в последнем гейме Шарди заработал матчбол, после чего Бублик не выдержал : «Ненавижу теннис. ******** [проститутошный], ****** [долбаный] вид спорта».

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В 2021-м Бублик один раз дошел до финала турнира ATP – проиграл в Сингапуре Алексу Попырину.

Александр занимает 42-е место в мировом рейтинге.

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