Итальянец Фабио Фоньини, остановивший Надаля в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло в 2019-м, рассказал, как ему это удалось.

«Надаль уничтожает тебя ментально и физически, поэтому для победы над ним вам нужен идеальный день», – заявил Фоньини Tennis World USA . Также итальянец добавил, за счет чего ему удалось победить в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло в 2019 году.

«Думаю, я победил Рафу, потому что моя игра его слегка раздражает. Особенно когда я хорош, у меня есть удары, которые не оставляют ему времени. Только сам Рафа может объяснить, что делает победы над ним такими сложными

ATP Монте-Карло Надаля допустили к тренировкам несмотря на контакт с Медведевым ВЧЕРА В 12:38

По ходу карьеры я встречался с лучшими игроками в истории. Когда я квалифицировался во вторую неделю «Большого шлема», то был уже счастлив, потому что играл с Надалем, Джоковичем и Федерером. Иногда с Марреем, иногда с Дель Потро. Тем, кто придет позже, повезет, потому что через 2, 3 ,4 года им не придется с Биг-3», – считает Фоньини.

Фоньини 4 раза обыгрывал Надаля при 13 поражениях.

На стартовавшем в Монако «Мастерсе» Надаль и Фоньини могут встретиться лишь в полуфинале, как и 2 года назад.

Рафа – 11-кратный победитель турнира.

ATP Монте-Карло Медведев и Надаль потренировались вместе перед «Мастерсом» ВЧЕРА В 17:35