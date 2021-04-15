Новак Джокович проиграл Даниэлю Эвансу в 3-м круге турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло.

В первом сете сербский теннисист отыграл у британца двойной брейк со счета 0:3, но все равно уступил – 4:6. Второй сет Джокович отдал со счетом 5:7. Вылет Новака сорвал их потенциальную встречу с Надалем – серб и испанец могли встретиться лишь в финале, но теперь этого не случится.

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Для Новака это поражение стало первым в сезоне после 10 побед подряд. После вылета серба самым рейтинговым игроком в верхней половине сетки стал Стефанос Циципас.

Джокович выиграл 18 турниров «Большого шлема».

Новак отстает от Федерера и Надаля на две победы (по 20).

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