Новак Джокович прокомментировал поражение Дэниелу Эвансу в 3-м круге турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло.

«Честно говоря, это был один из худших моих матчей за последние годы. Не хочу преуменьшать заслугу Эванса, но я просто ужасно чувствовал себя на корте. Это был один из тех дней, когда ничего не получалось. Я должен был добиться большего. Как я уже сказал, это определенно одно из худших выступлений, которые я могу вспомнить за многие годы.

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Было очень, очень ветрено, и тяжело играть в таких условиях против Эванса, который заставляет тебя много двигаться. У него очень непредсказуемые удары. Он разобрал мою игру. Я просто не чувствовал этого и играл очень плохо. Очевидно, что сразу после ухода с корта я разочарован тем, как играл и тем, как чувствовал себя на площадке. Но нас ждет долгий грунтовый сезон. Впереди еще много турниров, и есть много возможностей для роста. Очевидно, мне нужно много работать, и надеюсь, что на следующей неделе в Белграде я покажу себя с лучшей стороны», – цитирует Джоковича Reuters

Для Новака это поражение стало первым в сезоне после 10 побед подряд. После вылета серба самым рейтинговым игроком в верхней половине сетки стал Стефанос Циципас.

Эванс одержал первую в карьере победу над соперником из топ-5. Британец не выигрывал на грунте 4 года.

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