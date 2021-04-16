Опубликовано 16/04/2021 в 09:50 GMT | Обновлено 16/04/2021 в 09:50 GMT

Третья ракетка мира Рафаэль Надаль удивил болельшиков с самого старта «Мастерса» в Монте-Карло. Испанская легенда побеждал Федерико Дельбониса и Григора Димитрова в обтягивающих розовых шортах, чем взбудоражил интернет.

«Прекрасный вид, который понравится любому в Монте-Карло», – пошутила поклонница Надаля.

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«Дайте Nike Нобелевскую премию за эти шорты, мой парень в огне!» – написала другая фанатка Рафы.

«Хочу, чтобы моя задница выпирала так же!» – ответили ей в реплаях.

«Прошу прощения, мои друзья, но я не понимаю теннисного костюма, который Рафаэль Надаль носит в Монте-Карло. Пурпурные кроссовки, розовые шорты, пурпурная футболка с розовой полосой и пурпурно-розовая повязка. Черт возьми!» – есть и возмутившиеся эпатажным видом Надаля.

Андрей Рублев в Монте-Карло также выступает в розовом, но костюм русского теннисиста более свободный, и соответствующего ажиотажа он не создал.

Матч 1/4 финала «Мастерса» между Надалем и Рублевым состоится 16 апреля и запланирован на 16:40 (мск).

Рублев ранее обыграл Сальваторе Карузо и Роберто Баутиста Агута.

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