Третья ракетка мира Рафаэль Надаль удивил болельшиков с самого старта «Мастерса» в Монте-Карло. Испанская легенда побеждал Федерико Дельбониса и Григора Димитрова в обтягивающих розовых шортах, чем взбудоражил интернет.
«Прекрасный вид, который понравится любому в Монте-Карло», – пошутила поклонница Надаля.
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«Дайте Nike Нобелевскую премию за эти шорты, мой парень в огне!» – написала другая фанатка Рафы.
«Хочу, чтобы моя задница выпирала так же!» – ответили ей в реплаях.
«Прошу прощения, мои друзья, но я не понимаю теннисного костюма, который Рафаэль Надаль носит в Монте-Карло. Пурпурные кроссовки, розовые шорты, пурпурная футболка с розовой полосой и пурпурно-розовая повязка. Черт возьми!» – есть и возмутившиеся эпатажным видом Надаля.
Андрей Рублев в Монте-Карло также выступает в розовом, но костюм русского теннисиста более свободный, и соответствующего ажиотажа он не создал.
- Матч 1/4 финала «Мастерса» между Надалем и Рублевым состоится 16 апреля и запланирован на 16:40 (мск).
- Рублев ранее обыграл Сальваторе Карузо и Роберто Баутиста Агута.
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