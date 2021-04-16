Опубликовано 16/04/2021 в 18:17 GMT | Обновлено 16/04/2021 в 18:18 GMT

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл испанца Рафаэля Надаля в 1/4 финала престижного «Мастерса» в Монте-Карло. Встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:2.

Оба соперника не отметились эйсами, зато Надаль исполнил аж 7 двойных, в то время как Андрей допустил лишь 2 ошибки. На счету Рублева 7 брейков из 14, тогда как испанец 4 раза отнял подачу россиянина из 12 попыток.

Эта победа стала первой для Андрея над королем грунта в трех противостояниях.

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До матча в Монте-Карло Рублев не выиграл у Надаля ни одного сета.

Рафа 11 раз выигрывал турнир в Монако.

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