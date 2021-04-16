В 2014 году Андрей Рублев светился от счастья – Рафа Надаль пригласил его в свою академию на тренировку. У москвича от волнения дрожали коленки, а на совместной фотографии с легендой застыла полная счастья улыбка тинейджера. После этого соперники провели между собой лишь два матча на харде, в которых Андрей не взял ни сета. Какие шансы были у россиянина в матче против грунтового короля в Монте-Карло, еще и после выноса Рафой болгарина Димитрова в прошлом раунде со счетом 6:1, 6:1?

Возможно, именно уверенная победа над Григором расслабила испанца – весь матч он сорил невынужденными ошибками и набил аж 7 двойных. Подобного с ним не случалось в трехсетовых поединках целых 5 лет. Из-за ветра Надаль никак не мог поймать игру, сильно нервничал и постоянно искал глаза тренера на трибуне. По-настоящему Рафа зажегся, когда уже нечего было терять, а именно при счете 2:6, 1:3. Есть у него такая фишка – он словно говорит себе: «Пусть я не выиграю, но кровушки, парень, у тебя попью».

Рафаэль Надаль Фото: Eurosport

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И Рублев дрогнул. Раскованный и уверенный в себе москвич неожиданно зажался, словно не веря в первую победу над королем грунта да еще и на его территории. Статистика Рафы на грунте феноменальна – он выиграл на этом покрытии 91,5% матчей и собрал 59 титулов. Всего 17 игрокам удалось заставить испанца первым жать руку судье после матча. Чаще всех короля обижал Джокович (7 раз), но на этом турнире Новак провел один из худших матчей в карьере и быстро покинул Монте-Карло.

В последний раз Надаль пострадал на грунте в сентябре прошлого года, когда сгорел в Риме Диего Шварцману – тогда испанца беспокоило бедро, и именно этим он оправдал поражение от аргентинца. Но в матче с Рублевым он чувствовал себя физически почти идеально, и никак не мог принять лучшую игру соперника. Похоже, в голове Рафы русский парень все еще остался тем самым щеглом, который приехал на стажировку в его академию.

Рублев лучше подавал, меньше ошибался и заставлял соперника действовать очень далеко от задней линии. А еще испанец так и не приспособился к выстрелам Андрея по линии с форхенда. Именно это оружие помогло ему не поплыть в решающей партии, когда букмекеры выкатили мизерный коэффициент на победу Надаля (1,25). Поддерживать бешеный темп у Рафы не получилось. Возможно, он бы и лег костьми, но наверняка держал в уме летний «Ролан Гаррос».

Андрей Рублев Фото: Getty Images

Последним и до этого дня единственным русским, побеждавшим испанца на грунте, был Игорь Андреев. В 2005 году обожавший медленные покрытия москвич закрыл только начавшего большую карьеру соперника со счетом 7:5, 6:2. В отличие от той победы Андреева, нынешнее поражение Надаля носит символичный и эпохальный характер.

Много лет ходят разговоры о преемственности поколений и отсутствии достойной смены Федереру, Джоковичу и Надалю. Испанец проиграл не просто хорошему игроку, а представителю топ-10, который вышел во второй полуфинал подряд на «Мастерсах». Кроме того, Андрей побил супертопа на его территории. Есть уверенность, что именно этот матч станет переломным в противостоянии старого и нового поколения игроков, а самого Рублева зарядит на борьбу за «Шлемы».

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