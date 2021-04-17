Андрей Рублев прокомментировал победу над Рафаэлем Надалем в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло.

«Очень рад победе, даже не представляю, как ему тяжело, он должен постоянно выигрывать, особенно на грунте. Я не представляю, как он справляется с таким давлением. На моей позиции, когда нечего терять, играть проще. Я до сих пор в шоке от его игры, он, безусловно, легенда.

Что касается следующего соперника. В Монте-Карло холодная погода, непросто подавать. Рууд играет в очень хороший теннис, он невероятно хороший игрок. Будет очень тяжелый матч, он в хорошем состоянии, постараюсь сыграть на максимуме», – сказал Рублев в эфире Eurosport после матча.

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Рублев обыграл Надаля со счетом 6:2, 4:6, 6:2. До игры в Монте-Карло Андрей не выиграл у Рафы ни одного сета.

В полуфинале «Мастерса» в Монако Рублев сыграет против норвежца Каспера Рууда. Матч состоится 17 апреля в 14:30 (мск)

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