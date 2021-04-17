В полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло Андрей Рублев в двух сетах обыграл норвежца Каспера Рууда и вышел в финал.

Счет по сетам – 6:3, 7:5. Встреча продолжалась один час и 20 минут. За это время Рублев подал 3 эйса, совершил 1 ошибку на подаче и реализовал 5 брейк-пойнта из 5.

В финале теннисист из России сыграет против грека Стефаноса Циципаса, который одолел британца Дэниела Эванса (6:2, 6:1).

На пути к полуфиналу Рублев обыграл Сальваторе Карузо, Роберто Баутиста Агута и Рафаэля Надаля, Рууд победил Хольгера Руне, Диего Шварцмана, Пабло Карреньо-Бусту и Фабио Фоньини.

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