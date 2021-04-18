Опубликовано 18/04/2021 в 14:00 GMT | Обновлено 18/04/2021 в 14:00 GMT

Вторая ракетка России Андрей Рублев финале «Мастерса» в Монте-Карло проиграл Стефаносу Циципасу со счетом 3:6, 3:6.

Андрей избежал двойных ошибок и лишь раз подал навылет, у Стефаноса 3 эйса и 1 двойная. Циципас заработал три брейк-пойнта и все реализовал. У Рублева брейк-пойнтов не было.

Финал в Монте-Карло для «тинейджеров» стал седьмым в их личном противостоянии – 3:3.

ATP Монте-Карло Рублев вышел в финал «Мастерса» и сыграет с Циципасом ВЧЕРА В 14:32

Финал в Монте-Карло стал третьим в серии «Мастерс» для Циципаса и первой в карьере.

До этого в 1/4 Андрей разложил Рафаэля Надаля в трех партиях: 6:2, 4:6, 6:2. Победа над испанцем стала первой для Рублева в карьере.

ATP Монте-Карло Рублев: «Я до сих пор в шоке от игры Надаля» ВЧЕРА В 06:03