Еще на старте второго после Майами «тысячника» в этом году такой финал предсказать было можно, но потеснить молодежь в сетке на первом для себя после АО турнире соизволили Джокович и Надаль. При таких раскладах Рублеву и Циципасу пришлось бы довольствоваться арьерсценой, но неожиданно занавес раньше опустился для GOAT. Турнир мог бы считаться очередной репетицией перед «Ролан Гаррос» с возможным финалом Надаль – Джокович, однако стал символом передачи власти.

И не случайно эту власть приняли 22-летний Циципас и 23-летний Рублев. Андрей в прошлом году взял пять титулов и разделил с Джоковичем лидерство по победам (41). А в этом сезоне уже оформил АТР 500 в Роттердаме. Циципас же обивал пороги финалов «Гранд Слэмов» и стабильно выжимал все соки из топов. К тому же оба вышли не только за первым титулом «Мастерса», но и за лидерством в сезоне – в гонке ATP Джоковича уже сместили. Циципас с трофеем набрал 2540 очков против 2400 у Рублева. Новак вовсе стал третьим – у него 2230. А зная ту регулярность и работоспособность некстгена, парочка, прихватив еще Медведева, может убежать далеко вперед, пока топ-3 перешагивает турниры и дома готовится к ТБШ.

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Так, победа над Каспером Руудом в 1/2 для Рублева стала 24-й в сезоне – он лидер по этому показателю в туре. Преследует его как раз Циципас, у которого их набралось 22 после финала в Монако. Новак и Рафа и вовсе за десяткой: у серба 10 матчей, у испанца – 6. «Мы привыкли видеть, как Джокович и Надаль далеко проходят по сетке любого турнира. Но, мне кажется, иногда стоит дать и молодым талантам показать себя. А может, и всегда. Пришло время, когда такое должно происходить постоянно, а не от случая к случаю», – сказал Стефанос о третьем «Мастерсе» подряд без топ-3 в финале.

Берси, Майами, Монте-Карло – три последних финала «Мастерса», где молодежь оккупировала титулы. Не подпустили старичков тура и в этот раз. На неделе Джоковича с турнира попросил Дэн Эванс, который потом в 1/2 сдался Циципасу (2:6, 1:6). К тому же у банды «некстгена» получается выводить из равновесия топ-3 тура и очно. Тот же Стеф нанес урон Надалю в 1/4 на АО в виде победы с 2-0 по партиям. Подорвал уверенность несокрушимого да еще и у себя «дома» Андрей Рублев. Тот матч с Надалем не был вспышкой и случайностью – Андрей пробивал Рафу форхендом, отлично подавал, меньше позволил себе ошибаться, а главное, ментально окреп. Не по-чемпионски как раз сорили невынужденными Рафа и Ноле – юниоры будто переняли чемпионские скиллы: хладнокровие и стабильность.

«В Майами я проиграл из-за своих эмоций. Хочу учиться и совершенствоваться. Вот поэтому и прибавляю. И видимо, на этой неделе я действительно хорошо контролирую эмоции. Поэтому я в финале. Поэтому победил Агута, хотя проигрывал в счете. Поэтому прошел Рафу даже после его камбэка во втором сете. Даже во второй партии матча с Руудом мне удалось вернуться в игру, сохранить концентрацию и не сорваться. Я остался в игре и перевернул ее ход», – сказал Рублев.

Андрей Рублев Фото: Getty Images

Но Андрей совсем забыл о еще одной составляющей победы – о физике. К финалу после грунтовых монстров Агут/Надаль/Рууд (ученик Рафы в Академии) он сдал. Неидеальная форма породила регулярные ошибки с форхенда, которые он обычно кладет по линии с закрытыми глазами, плохой прием и всего десять активно набранных очков – смешные для Андрея цифры. Стефанос же, не обремененный тяжелой сеткой до финала (ни с одного игрока из топ-20), был свеж. Чистая игра на подаче, меньше невынужденных, убийственный форхенд и ни одного брейк-поинта у соперника – результат 6:3, 6:3 за час и 11 минут. Теперь Монте-Карло брала почти вся большая греческая семья – cын присоединился к маме, советской экс-теннисистке Юлии Сальниковой. После победы она, обняв сына, предложила сделать фото втроем.

Расстраиваться за Андрея нет смысла. С понедельника Рублев – седьмая ракетка мира, выше Федерера и, главное, еще более уверенный в себе парень – он победил самого Рафу на его территории и прервал победную серию испанца на грунте. А значит, накопив силы, можно вплотную подбираться и к «Ролан Гарросу».

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