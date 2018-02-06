06.02.18 - Arena Montpellier
Завершено
4
7
7
Ж. ШардиЖереми Шарди
Не ранее
16:00
6
5
5
С. ЦиципасСтефанос Циципас
ATP Монпелье • Первый раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Жереми Шарди - Стефанос Циципас
ATP Монпелье - 6 февраля 2018

Это Теннис, и это Монпелье! Следите за матчем Жереми Шарди – Стефанос Циципас на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:00 6 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Жереми Шарди и Стефанос Циципас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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