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Ричардас Беранкис - Карен Хачанов

ATP Монпелье - 8 февраля 2018

Это Теннис, и это Монпелье! Следите за матчем Ричардас Беранкис – Карен Хачанов на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 8 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Ричардас Беранкис и Карен Хачанов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.