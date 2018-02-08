08.02.18 - Arena Montpellier
Р. БеранкисРичардас Беранкис
Не ранее
13:00
К. ХачановКарен Хачанов
ATP Монпелье • Второй раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Ричардас Беранкис - Карен Хачанов
ATP Монпелье - 8 февраля 2018

Это Теннис, и это Монпелье! Следите за матчем Ричардас Беранкис – Карен Хачанов на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 8 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Ричардас Беранкис и Карен Хачанов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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