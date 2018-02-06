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Carlos Taberner - Норберт Гомбос

ATP Монпелье - 6 февраля 2018

Это Теннис, и это Монпелье! Следите за матчем Carlos Taberner – Норберт Гомбос на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:00 6 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Carlos Taberner и Норберт Гомбос, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.