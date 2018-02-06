06.02.18 - Arena Montpellier
Завершено
77
77
C. TabernerCarlos Taberner
Не ранее
14:00
65
61
Н. ГомбосНорберт Гомбос
ATP Монпелье • Первый раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Carlos Taberner - Норберт Гомбос
ATP Монпелье - 6 февраля 2018

Это Теннис, и это Монпелье! Следите за матчем Carlos Taberner – Норберт Гомбос на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:00 6 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Carlos Taberner и Норберт Гомбос, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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