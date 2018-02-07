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Дастин Браун травмировал спину и снялся с игры, имея два матчбола на своей подаче

Браун травмировал спину и снялся с игры, имея два матчбола на своей подаче
Eurosport

17 ч. назад

Немецкий теннисист – из доблестных парней.

Николя Маю вышел во второй круг турнира в Монпелье, но вряд ли будет с гордостью вспоминать о стартовом матче. Француз встречался с немцем Дастином Брауном и должен был уступить в двух сетах, но в последнем гейме на подаче соперника случилось ужасное.

При счете 7:6(2), 5:2 в свою пользу Браун выполнил сложный удар и травмировал спину. После розыгрыша немец упал на корт и позвал врачей. Через некоторое время теннисист продолжил игру, заработал два матчбола (счет был 40:15), но снялся и отдал победу сопернику.

  • Во втором круге Николя Маю сыграет с другим французом Жо-Вильфридом Тсонга.
  • Дастин Браун занимает 125 место в рейтинге, Маю – 105-й.

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