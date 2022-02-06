Теннисист из Казахстана Александр Бублик обыграл немца Александра Зверева в финале турнира ATP 250 в Монпелье – 6:4, 6:3.

Матч продолжался 1 час 10 минут. Оба теннисиста допустили одинаковое количество двойных ошибок (по три), при этом Бублик восемь раз подавал навылет (Зверев – лишь четыре раза) и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми (у немца – один из трех).

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Казахстанский теннисист впервые обыграл соперника из топ-5 – Зверев идет на третьем месте мирового рейтинга. А еще Бублик выиграл первый в карьере титул категории ATP. Впервые теннисист из Казахстана вышел в финал 21 июля 2019 года, но матч с Джоном Изнером за титул турнира в Ньюпорте закончился поражением. За ним последовало еще три проигрыша: в сентябре 2019-го, а также в январе и феврале 2021-го.

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Первый титул принесет Бублику и личный рейтинговый рекорд: по итогам недели он станет 31-й ракеткой мира. Турнир в Монпелье Александр начинал на 35-м месте мирового рейтинга.

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