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Марко Чеккинато - Адриан Маннарино

АТР Москва - 17 октября 2018

Это Теннис, и это Москва (Кубок Кремля)! Следите за матчем Марко Чеккинато – Адриан Маннарино на Eurosport.ru! Игра начинается в 20:00 17 октября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Марко Чеккинато и Адриан Маннарино, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.