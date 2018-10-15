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Адриан Маннарино - Евгений Карловский
АТР Москва - 15 октября 2018
Это Теннис, и это Москва (Кубок Кремля)! Следите за матчем Адриан Маннарино – Евгений Карловский на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:30 15 октября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Адриан Маннарино и Евгений Карловский, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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