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Адриан Маннарино - Евгений Карловский

АТР Москва - 15 октября 2018

Это Теннис, и это Москва (Кубок Кремля)! Следите за матчем Адриан Маннарино – Евгений Карловский на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:30 15 октября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Адриан Маннарино и Евгений Карловский, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.