18.10.18 - National Tennis Center
Ф. КрайиновичФилип Крайинович
Не ранее
11:00
Е. ДонскойЕвгений Донской
АТР Москва • Второй раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Филипп Краинович - Евгений Донской
АТР Москва - 18 октября 2018

Это Теннис, и это Москва (Кубок Кремля)! Следите за матчем Филип Крайинович – Евгений Донской на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 18 октября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Филип Крайинович и Евгений Донской, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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