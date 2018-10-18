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Филипп Краинович - Евгений Донской

АТР Москва - 18 октября 2018

Это Теннис, и это Москва (Кубок Кремля)! Следите за матчем Филип Крайинович – Евгений Донской на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 18 октября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Филип Крайинович и Евгений Донской, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.