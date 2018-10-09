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Ник Кирьос сыграет на Кубке Кремля в Москве

Кирьос сыграет на Кубке Кремля
Eurosport

18 мин. назад

Австралиец впервые посетит Россию.

Австралиец Ник Кирьос сыграет на Кубке Кремля, который стартует на будущей неделе в Москве. Организаторы предоставили теннисисту уайлд-кард в основную сетку.

«Ник Кирьос ­– один из самых талантливых молодых теннисистов в мировом теннисе, обладающий мощными ударами и великолепным чувством мяча, он очень импульсивный и харизматичный, теннисные фанаты по всему миру не остаются равнодушными к его игре. Ник проявил очень большой интерес к тому, чтобы сыграть на турнире «ВТБ Кубок Кремля», и мы решили пригласить его и дать ему уайлд-кард. Я уверен, что он порадует болельщиков и всех любителей тенниса своей яркой игрой», – сообщил директор мужского турнира Амир Тарпищев.

  • Кубок Кремля пройдет в Москве с 15 по 21 октября.
  • Кирьос занимает 38-е место в рейтинге ATP.

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