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Ник Кирьос снялся с Кубка Кремля по неизвестным причинам
Его девушка вылетела в первом круге. Совпадение?
Австралийский теннисист Ник Кирьос снялся с Кубка Кремля. В четвертьфинале он должен был играть с Мирзой Башичем из Боснии.
Причины снятия пока неизвестны. Его девушка, теннисистка Айла Томлянович, тоже играла в Москве, но вылетела уже в первом круге. Не сыграет австралиец и в матче парного разряда в дуэте с тунисцем Малеком Жазири.
- Кирьос получил на Кубке Кремля wild card и был посеян под пятым номером.
- Он занимает 37-е место в рейтинге ATP.
- В полуфинале Башич сыграет с Кареном Хачановым.
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