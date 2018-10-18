Ник Кирьос снялся с Кубка Кремля по неизвестным причинам

Австралийский теннисист Ник Кирьос снялся с Кубка Кремля. В четвертьфинале он должен был играть с Мирзой Башичем из Боснии.

Причины снятия пока неизвестны. Его девушка, теннисистка Айла Томлянович, тоже играла в Москве, но вылетела уже в первом круге. Не сыграет австралиец и в матче парного разряда в дуэте с тунисцем Малеком Жазири.

Кирьос получил на Кубке Кремля wild card и был посеян под пятым номером.

Он занимает 37-е место в рейтинге ATP.

В полуфинале Башич сыграет с Кареном Хачановым.

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