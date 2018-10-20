Карен Хачанов победил Даниила Медведева и вышел в финал Кубка Кремля
Русское дерби было огненным.
Карен Хачанов переиграл Даниила Медведева в полуфинальном матче Кубка Кремля со счетом 6:1, 6:7(5), 6:3.
За 1 час 49 минут Карен выполнил 8 подач навылет, избежал двойных ошибок и сделал 3 брейка. Медведев ответил 4 эйсами, не заработал ни одного брейк-пойнта и допустил 3 двойные ошибки.
Карен сравнял счет в личном противостоянии – 1-1.
- За титул Хачанов сразится с Адрианом Маннарино. Этот финал станет третьим в его карьере – два предыдущих российский теннисист выиграл.
- В случае победы Карен обойдет Медведева и снова станет первой ракеткой России.
(Фото: твиттер Кубка Кремля)
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