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Карен Хачанов победил Даниила Медведева и вышел в финал Кубка Кремля

Хачанов победил Медведева и вышел в финал Кубка Кремля
Eurosport

1 час назад

Русское дерби было огненным.

Карен Хачанов переиграл Даниила Медведева в полуфинальном матче Кубка Кремля со счетом 6:1, 6:7(5), 6:3.

За 1 час 49 минут Карен выполнил 8 подач навылет, избежал двойных ошибок и сделал 3 брейка. Медведев ответил 4 эйсами, не заработал ни одного брейк-пойнта и допустил 3 двойные ошибки.

Карен сравнял счет в личном противостоянии – 1-1.

  • За титул Хачанов сразится с Адрианом Маннарино. Этот финал станет третьим в его карьере – два предыдущих российский теннисист выиграл.
  • В случае победы Карен обойдет Медведева и снова станет первой ракеткой России.

(Фото: твиттер Кубка Кремля)

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