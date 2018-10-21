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Хачанов выиграл третий титул в карьере. В топ-20 рейтинга впервые за 8 лет будет 2 русских

Хачанов выиграл третий титул в карьере. В топ-20 рейтинга впервые за 8 лет будет 2 русских
Eurosport

38 мин. назадОбновлено 23 мин. назад

Мужской теннис в России выходит из анабиоза.

Карен Хачанов обыграл в финале Кубка Кремля Адриана Маннарино из Франции со счетом 6:2, 6:2.

Решающий матч турнира продолжался всего 55 минут. Карен выиграл 76% очков на подаче (француз – 56%), на приеме – 44% (у Маннарино – 24%) и реализовал четыре брейк-пойнта, не дав сопернику ни разу взять чужую подачу.

Хачанов вновь станет первой ракеткой России и дебютирует в топ-20 рейтинга ATP. Он займет 19-ю строчку, а Даниил Медведев – 20-ю. Последний раз два русских в топ-20 были в ноябре 2010 года – в список лучших тогда вошли Николай Давыденко и Михаил Южный.

  • В феврале 2018 года Хачанов выиграл турнир в Марселе.
  • Первый титул Карен выиграл в 2016 году – в китайском Чэнду.
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