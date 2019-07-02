Онлайн - Лукаш Росол - Хуан Лондеро

АТР Москва - 14 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Лукаш Росол - Хуан Лондеро на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:30 14 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.