АТР Москва
Одиночный разряд | Первый раунд

Л.Росол VS Х.Лондеро

14 октября 2019 г. Начало после 13:30

Center Court
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Онлайн - Лукаш Росол - Хуан Лондеро

АТР Москва - 14 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Лукаш Росол - Хуан Лондеро на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:30 14 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Лукаш Росол
Лукаш
Росол
ЧехияЧехия
  • Рост (м)
    1.96
  • Вес (кг)
    84
  • Возраст
    34
ATP рейтинг
152
Последние матчи
Больше матчей
Хуан Лондеро
Хуан
Лондеро
АргентинаАргентина
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    70
  • Возраст
    26
ATP рейтинг
56
Последние матчи
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