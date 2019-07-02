АТР Москва
Одиночный разряд | Первый раунд
Л.Росол VS Х.Лондеро
14 октября 2019 г. Начало после 13:30
Center Court
Матч
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Онлайн - Лукаш Росол - Хуан Лондеро
АТР Москва - 14 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Лукаш Росол - Хуан Лондеро на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:30 14 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Лукаш
Росол
Росол
Чехия
- Рост (м)1.96
- Вес (кг)84
- Возраст34
ATP рейтинг152
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- Вес (кг)70
- Возраст26
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