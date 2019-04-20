Смотри также

АТР Москва
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Д.Лайович
14 октября 2019 г.National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Душан Лайович - ...
АТР Москва - 14 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Душан Лайович - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 14 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Душан
Лайович
Лайович
Сербия
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)78
- Возраст29
ATP рейтинг31
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Опелка
✓
6
6
Д.Лайович
3
4
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Лайович
6
3
4
С.Циципас
✓
4
6
6
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Лайович
3
3
Л.Харрис
✓
6
6
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Лайович
✓
6
4
6
Х.Лондеро
2
6
4
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Кудла
✓
7
7
0
6
Д.Лайович
5
5
6
3
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