АТР Москва
Одиночный разряд | Второй раунд
Д.Медведев VS ...
17 октября 2019 г. Начало после 10:00
National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Даниил Медведев - ...
АТР Москва - 17 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Даниил Медведев - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 17 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Даниил
Медведев
Медведев
Россия
- Рост (м)1.98
- Вес (кг)81
- Возраст23
ATP рейтинг4
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Финал
Д.Медведев
✓
6
6
А.Зверев
4
1
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Полуфинал
С.Циципас
65
5
Д.Медведев
✓
77
7
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
1/4 финала
Д.Медведев
✓
6
77
Ф.Фоньини
3
64
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
3-й раунд
Д.Медведев
✓
79
7
В.Поспишил
67
5
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Медведев
✓
6
6
К.Норри
3
1
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