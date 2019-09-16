Смотри также

АТР Москва
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
К.Хачанов
14 октября 2019 г.National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Карен Хачанов - ...
АТР Москва - 14 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Карен Хачанов - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 14 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Карен
Хачанов
Хачанов
Россия
- Рост (м)1.98
- Вес (кг)88
- Возраст23
ATP рейтинг9
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
3-й раунд
Ф.Фоньини
✓
6
7
К.Хачанов
3
5
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Второй раунд
Т.Фритц
2
4
К.Хачанов
✓
6
6
ATP Пекин
Одиночный разряд
Полуфинал
Д.Тим
✓
2
77
7
К.Хачанов
6
65
5
ATP Пекин
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Хачанов
✓
3
6
6
Ф.Фоньини
6
3
1
ATP Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Хачанов
✓
77
77
Ж.Шарди
6
65
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