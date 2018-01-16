АТР Москва
Одиночный разряд | Первый раунд

И.Карлович VS А.Бедене

15 октября 2019 г. Начало после 11:30

Court 2
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Онлайн - Иво Карлович - Альяж Бедене

АТР Москва - 15 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Иво Карлович - Альяж Бедене на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:30 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Иво Карлович
Иво
Карлович
ХорватияХорватия
  • Рост (м)
    2.11
  • Вес (кг)
    104
  • Возраст
    40
ATP рейтинг
87
Последние матчи
Больше матчей
Альяж Бедене
Альяж
Бедене
СловенияСловения
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    72
  • Возраст
    30
ATP рейтинг
73
Последние матчи
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