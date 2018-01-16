АТР Москва
Одиночный разряд | Первый раунд
И.Карлович VS А.Бедене
15 октября 2019 г. Начало после 11:30
Court 2
Матч
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Онлайн - Иво Карлович - Альяж Бедене
АТР Москва - 15 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Иво Карлович - Альяж Бедене на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:30 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Иво
Карлович
Карлович
Хорватия
- Рост (м)2.11
- Вес (кг)104
- Возраст40
ATP рейтинг87
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
И.Карлович
2
3
2
A
Ф.Тиафо
✓
6
6
1
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Первый раунд
И.Карлович
5
64
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7
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Второй раунд
И.Карлович
3
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3
77
4
Т.Фаббиано
✓
6
66
6
64
6
Больше матчей
Альяж
Бедене
Бедене
Словения
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)72
- Возраст30
ATP рейтинг73
Последние матчи
ATP Метц
Одиночный разряд
Финал
А.Бедене
77
64
3
Ж.Тсонга
✓
64
77
6
ATP Метц
Одиночный разряд
Полуфинал
А.Бедене
✓
4
6
6
Б.Пэр
6
1
2
ATP Метц
Одиночный разряд
1/4 финала
П.Каррено
4
5
А.Бедене
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6
7
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Одиночный разряд
Второй раунд
А.Бедене
✓
711
6
Ж.Симон
69
2
ATP Метц
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Бедене
✓
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6
R.Roumane
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4
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