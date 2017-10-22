АТР Москва
Одиночный разряд | Первый раунд
Р.Карбаллес VS Р.Беранкис
15 октября 2019 г. Начало после 10:00
Court 2
Матч
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Онлайн - Роберто Карбаллес - Ричардас Беранкис
АТР Москва - 15 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Роберто Карбаллес - Ричардас Беранкис на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Роберто
Карбаллес
Карбаллес
Испания
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)76
- Возраст26
ATP рейтинг77
Последние матчи
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Берреттини
✓
6
6
Р.Карбаллес
1
2
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Карбаллес
✓
6
7
М.Клижан
2
5
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Джокович
✓
6
6
6
Р.Карбаллес
4
1
4
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Куэрри
✓
6
7
Р.Карбаллес
3
5
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Джирон
2
6
3
Р.Карбаллес
✓
6
2
6
Больше матчей
Ричардас
Беранкис
Беранкис
Литва
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)70
- Возраст29
ATP рейтинг67
Последние матчи
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Беранкис
4
3
Д.Шаповалов
✓
6
6
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Беранкис
4
77
1
А.Рублев
✓
6
65
6
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Села
3
0
Р.Беранкис
✓
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Каррено
✓
6
63
6
6
Р.Беранкис
4
77
2
0
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Беранкис
✓
4
77
3
77
6
И.Веселы
6
64
6
64
4
Больше матчей
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