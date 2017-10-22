Онлайн - Роберто Карбаллес - Ричардас Беранкис

АТР Москва - 15 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Роберто Карбаллес - Ричардас Беранкис на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.