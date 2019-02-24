АТР Москва
Одиночный разряд | Первый раунд
Е.Донской VS М.Кукушкин
15 октября 2019 г. Начало после 10:00
Center Court
Матч
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Онлайн - Евгений Донской - Михаил Кукушкин
АТР Москва - 15 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Евгений Донской - Михаил Кукушкин на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Евгений
Донской
Донской
Россия
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)74
- Возраст29
ATP рейтинг116
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Казахстан
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)72
- Возраст31
ATP рейтинг57
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